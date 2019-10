Zeman udělí Gottovi Řád bílého lva

K vyznamenání Karla Gotta řekl: „Letos mu ho neudělím, protože rodina zažívá bolest nad ztrátou a kdyby byla krátce po pohřbu vystavena ceremonii ve Vladislavském sále, nebylo by to vhodné,” řekl Zeman.

Řekl také, že pokud bude pozván na rozloučení s Karlem Gottem do katedrály svatého Víta, určitě přijde. Zádušní mše se uskuteční příští sobotu a bude ji sloužit kardinál Dominik Duka.

Zeman také naznačil, že vyznamená i exprezidenta Václava Klause. Řekl to při odpovědi na otázku jedné z posluchaček, zda by neměl napravit stav, kdy má vyznamenání zesnulý prezident Václav Havel a Václav Klaus nikoliv. „Posluchačka je přímo věštkyně. Neměl bych to uvádět, ale stane se tak.”