Změna času: víc škody než užitku

Jak vyčíslil, pro ČR to znamená roční úsporu 50 milionů korun. Tedy stejně, kolik by činil přínos ekonomice, kdyby kaž­dý z nás produktivně odpracoval denně jednu až dvě minuty navíc. „Střídání času má přitom negativní důsledky ve větším počtu infarktů a dopravních nehod,“ zdůraznil Kovanda.

Jak ovšem Sumová upozornila, pokud by se střídání času zrušilo a zaveden byl jako celoroční letní čas, bylo by to vzhledem k dopadům na lidské zdraví ještě horší než dnes. Proto se odborníci v ČR shodují, že standardním celoročním časem by měl být ten zimní.