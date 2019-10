Novoroční ohňostroj organizátoři v Praze chtějí

Podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana ohňostroj skutečně mohou lidé uspořádat bez vědomí hlavního města, ale jednoduché to není. „V Praze zas není tolik míst, kde by mohl být velký ohňostroj a odkud by jej případně mohlo sledovat větší množství lidí. Záleží také na jeho rozsahu,“ vysvětlil mluvčí a doplnil, že organizátoři by v případě ohňostroje větších rozměrů museli požádat o povolení příslušnou městskou část a akce by rovněž musela probíhat mimo jiné v koordinaci s městskou policií. „Je těžké to jakkoliv komentovat, když máme tak málo informací,“ dodal Hofman.