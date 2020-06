Výzva pro ČSSD zleva: Idealisté a Budoucnost

Samostatně, a tedy i proti soc. dem., chtějí kandidovat Idealisté a hnutí Budoucnost, kteří už sesbírali tisíc nutných podpisů k registraci politické strany.

Idealisté byli dřív platformou mladých levicově smýšlejících lidí spjatou s ČSSD.

„Chystáme se kandidovat v říjnových krajských i senátních volbách. Motorem našeho hnutí je brněnská buňka, vlajková loď je jižní Morava. Tam chystáme kandidátku Spolu pro Moravu, kde bude na čtvrtém místě bývalý starosta Tišnova Jan Schneider,“ řekl Právu předseda Idealistů Vojtěch Vašák.

Koalice se kromě Idealistů skládá z TOP 09, zelených, Liberálně ekologické strany a Moravského zemského hnutí. Schneider byl dříve starostou za ČSSD, v roce 2014 jej městská rada odvolala.

Do krajů jen někde

„Nemáme v plánu kandidovat ve všech krajích, jen v některých. Upřednostňujeme kvalitu před kvantitou,“ řekl Právu Vašák s tím, že na jejich kandidátkách se mohou objevit i lidé spjatí s ČSSD.

Michal Šmarda Foto: Milan Malíček, Právo

„Pořád se odkazujeme na hodnoty solidarity, svobody a spravedlnosti, ke kterým by se měla hlásit i soc. dem. S některými lidmi určitě spolupracovat budeme, napadají mě jména jako Michal Šmarda či Jiří Dienstbier,“ sdělil Právu Vašák. Šmarda je místopředsedou soc. dem.

Idealisté jako spolek existují od roku 2015 a zpočátku sestávali jen z členů Mladých soc. dem, mládežnické organizace soc. dem, postupně se ale osamostatnili. Právě senátor Dienstbier je dodnes jejich členem.

Na otázku, zda by se někteří politici ČSSD mohli objevit na společné kandidátce či by naopak kandidovali za Idealisty proti soc. dem., odpověděl Vašák nejednoznačně. „Společná kandidátka je možná a to druhé se uvidí,“ řekl.

Budoucnost radikálnější

Idealisté se podle něj nevyhýbají ani spolupráci s Budoucností. „Jsme s nimi v kontaktu a budeme v tom pokračovat. Otázka je, jestli můžeme něco dát reálně dohromady, ale pokud se nám podaří domluvit, bude to fajn,“ dodal.

Budoucnost má ambici oslovit radikálnější levicové voliče: hnutí má v programu například zrušení soukromých exekutorů, zavření uhelných elektráren či odstavení oligarchů od moci.

Pokud budou Idealisté kandidovat sami, jistě je to pro ČSSD konkurence poslanec ČSSD Roman Sklenák

Člen přípravného výboru Budoucnosti Filip Hausknecht, který dříve působil ve Straně zelených, Právu řekl, že hnutí chce kandidovat v senátních i krajských volbách. „Plánujeme dvě kandidatury do Senátu a je téměř jisté, že naši členové budou na koaličních kandidátkách ve dvou krajích,“ sdělil Právu Hausknecht s tím, že podrobnosti Budoucnost brzy zveřejní.

S Idealisty spolupráci nevylučuje. „Někteří naši členové jsou zároveň členy spolku Idealisté, což je ale jiný subjekt. S tím, který jde do voleb, se o spolupráci bavíme,“ řekl Hausknecht, který by se nebránil spolupráci ani s dalšími levicovými stranami.

„Spojování na levici musí proběhnout, protože česká levice je dlouhodobě oslabena. Jde nám ale především o prosazování programu a také nechceme spolupracovat s politiky, kteří jsou nebo byli zapleteni v kmotrovských kauzách,“ dodal.

ČSSD připouští, že by jí to mohlo ve volbách ublížit. „Pokud budou Idealisté kandidovat sami, jistě je to pro ČSSD konkurence,“ řekl Právu poslanec soc. dem. Roman Sklenák, který je z Jihomoravského kraje. „V minulosti byla většina z nich členy ČSSD, případně to byli mladí lidé do osmnácti let, kteří s námi sympatizovali. Potom se ale osamostatnili, dnes už takový průnik nemáme,“ dodal.

Jiří Dientsbier ml. Foto: Jan Handrejch, Právo

Dienstbier Právu řekl, že si takovou spolupráci představit umí. „ČSSD by měla spolupracovat s celou řadou subjektů, které sdílí stejné hodnoty, bylo by to žádoucí,“ míní senátor. „Toto je politická aktivita části spolku Idealisté a je zcela na nich, zda budou někam kandidovat,“ doplnil.