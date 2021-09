Volný: Volby vyhrajeme a získáme strašnou spoustu financí

Jste očkovaný proti covid-19?

Ne, protože žádné očkování proti covid-19 v České republice neprobíhá.

Já jsem očkovaná. Máte s tím problém?

Nejste očkovaná.

Mám aplikované dávky dvě dávky vakcíny Pfizeru.

A proto nejste očkovaná. On vám vysvětlí pan profesor (Jaroslav) Turánek ve svém videu, že jste se stala obětí svého vlastního neinformovaného souhlasu a aplikovala jste si do těla experimentální genetickou terapii, která není očkování.

Tohle, co říkáte, rozporuje řada odborníků. Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv FDA v srpnu plnohodnotně schválil vakcínu společnosti Pfizer jako očkování proti covid-19.

Čtyři a půl miliardy dolarů. To je pokuta, kterou zaplatil Pfizer za posledních 20 let právě za korupci lidí, kteří prohlásili ten balónek nebo flastr za legitimní vakcínu.

Posloucháte jen lidi, kteří vám konvenují nějakým způsobem svým názorem, i když ta majorita vědců říká něco odlišného?

Za prvé to, že to je majorita vědců, to je dezinformace z vaší strany, že to není pravda. Majorita vědců naopak podle mých zkušeností říká to, co tady šíříme.

Izrael je často spojován s vývojem v ČR. Aktuálně tam v nemocnicích leží v přepočtu na milion obyvatel z řad starších 50 let neočekávaných 919 a 136 očkovaných, mladších 50 let neočkovaných 139 a 3 očkovaní. A pod 30 let věku tam neleží nikdo očkovaný, a v nemocnicích jsou pouze neočkovaní.

Informace jsou v rozporu z jednotlivých států. Mám informace o tom, že zdravotní sestry a lékaři u nás musí tajit to, že u nás v nemocnicích většina pacientů s covidem-19 je právě těch s vakcínou.

To jsou nějaké vaše „informace“, které nemáte doložené, a podobně by tady kdokoli mohl tvrdit cokoli.

To je sice pravda, ale opět opakuji, že farmaceutické firmy korumpují lékaře tak úspěšně, že za loňský rok bylo 150 lékařů odsouzeno za korupci.

V New York Times jsem nedávno četla příběh lékařky, kterou pacienti prosili o tu vakcínu těsně předtím než je intubovala a ona jim musela říct, že už je pozdě. Neobáváte se, že se do podobné situace můžete dostat i vy?

Tak za prvé jsme se nebavili o tom, jaké názory já si vybírám, protože jste mi neumožnila odpovědi na tu otázku. Takže na ní odpovím teďka.

Sám jste začal mluvit o něčem jiném. Odpovězte na to, jaké lékaře si vybíráte.

Vybírám si lékaře, kteří jsou zašlapáni systémem do země.

Zmiňoval jste pana (senátora Jana) Žaloudíka, který řekl, že roušku nosit bude. Jak se vám to poslouchá jako odpůrci roušek? Shodnete se?

Dokážu se shodnout na tom, že pokud pan Žaloudík pracuje s pacienty, kteří mají prostě v rámci léčby onkologického onemocnění zrušenou vlastní imunitu, protože to je jeden z principů, se kterým pracuje v onkologii, tak je pochopitelné, že je chrání před nějakou nákazou v práci tím, že třeba používá roušku nebo respirátor.

On ale uvedl, že si ji vezme do obchodů, a tak podobně.

To já nevím. To je informace, kterou říkáte vy a já ji nemám ověřenou. Takže to komentovat nebudu, protože nemůžu.

Navzdory protiepidemiologickým opatřením nenosíte roušky ve Sněmovně. Nejprve jste ji přitom nosil. Bez roušky jste poprvé vystoupil v prosinci 2020, kdy jste se ještě omlouval, že jste si ji trošku poškodil a čekáte až vám asistenti do sálu přinesou novou. Zároveň jste požádal, aby po vás bylo vydesinfikováno. Náhle jste určitým způsobem rétoriku změnil a začal roušku vysloveně odmítat. Co se změnilo?

Nezměnilo se vůbec nic. Opravdu se mi už přestává líbit to vaše neustálé podsouvání toho, že se jedná jenom o moje názory, anebo názorové veletoče.

Ne, já se vás teď ptám, co se u vás změnilo na nošení ve Sněmovně. Ještě minulý podzim jste roušku nosil, a pak přestal.

Vrátím se k vaší manipulaci. Je mi to líto, ale to, že se jedná o novou terapii, není můj úhel pohledu. To je úhel pohledu tisíců lékařů po celém světě, kteří na toto téma veřejně vystoupili.

To lze označit za pseudovědecké argumenty, jelikož je neuznala žádná z těch renomovaných světových organizací ani z národních dalších institutů veřejného zdraví.

To není pseudovědecký názor, pokud je podložen vědeckými daty. Pseudovědecký názor by to byl v okamžiku, kdyby ten názor byl neobhajitelný ve veřejné vědecké diskusi, která nikdy neproběhla.

Podle vás je obhajitelný v diskusi, která nikdy neproběhla. Pouze vy si myslíte, že by k tomu došlo.

To máte úplnou pravdu. Ta diskuse prostě neproběhla. On ji nikdo nepřipustil.

K těm rouškám. Proč jste je nosit přestal?

Mám stanovisko, které jsem veřejně opakoval několikrát, že nenosím roušky nikde jinde než tam, kde předpokládám lidi, kteří by mohli být vyděšení z toho, že já roušku nemám.

Takže jste začal být ve Sněmovně lhostejný?

To je evidentní útok. Podpásovka.

To je otázka, jestli vám to začalo být jedno?

To je podpásovka.

To je váš názor.

To je můj názor.

Zpátky k otázce. Říkal jste, že jste bral ohled na lidi, kteří byli vyděšeni. Přestal jste ho brát?

Na Facebooku jsme ze záběru videokamer v Poslanecké sněmovně ukazovali, že roušky tam prakticky nikdo nenosil, protože ti pánové, kteří je nosili, je měli na strništi, plnovouse, pod nosem nebo je neměli nasazené vůbec. Nasazovali si je jenom, když šli mluvit.

Bavili jsme se s kolegou Marianem (Bojkem), že to je prostě hrozně pokrytecké a že nás to nebaví, a rozhodli jsme se, že jim do toho hodíme vidle tím, že veřejně oznámíme, že roušky a respirátory nebudeme nosit. A to, co se stalo, byl neuvěřitelný výbuch pokrytectví.

Následně v lednu zemřel váš kolega poslanec ODS Jiří Ventruba na covid-19. Máte pocit, že to s ohledem na to bylo na místě?

Pan kolega byl jeden z nejzkušenějších lidí ve Sněmovně, který s námi velice často souzněl a vůbec nevím, co dělal v ODS. Jeho jediným problémem bylo to, že bohužel dodržoval vládní opatření. Nosil respirátor a způsobil si těžký zápal plic a bohužel už není mezi námi.

A proč tedy americké Středisko pro kontrolu a prevenci (CDC) nemocí dokonce v červenci aktualizovalo svá doporučení v boji proti covid-19 a dokonce doporučilo v budovách nosit respirátory i u úplně naočkovaných lidí v oblastech s vysokým a značným šířením viru?

Vzhledem k tomu, že v uzavřených budovách, jak je vědecky prokázáno, se nešíří covid-19, tak je to pochopitelně další…

Vědecky prokázáno – jak?

Teď si budu muset vzpomenout na to jméno. Panem profesorem taky přírodních věd, který provedl pokusy.

Takže jeden profesor provede nějaké pokusy, a vy už to berete jako zpětnovazebný důkaz?

Ne, věda má jasná pravidla….

Vy jste vědec, pane Volný?

Jsem učitel. Mám za sebou diplomovou práci. Každý vysokoškolsky vzdělaný člověk je vědec. To tak zkrátka je.

Takže vědec, který chce, aby se jeho aktivity označovaly jako vědecké, nemusí mít pravdu. Na to pozor. Vědecké metody spočívají v tom, že musíte něco provést vícekrát a vždycky dojít ke stejnému výsledku.

Co když děláte vícekrát stejnou chybu?

To je právě s tou vakcinací…

A nemůže se to stát zmiňovanému profesorovi?

Já bych ten pokus popsal: Došel k tomu, že v budovách covid není. (zkráceno)

Jak si tedy vysvětlujete těch 30 tisíc mrtvých v ČR?

V případě covidu se svět rozdělil na dvě skupiny. Proběhl neplánovaný zřejmě vědecký experiment. Jedna skupina států se vydala cestou jako ČR. Nemohl jsem ke kadeřníkovi a nechat si udělat nehty.

Ve Švédsku kluci jako já mohli klidně chodit do kadeřnictví, mohli si zajít na ty nehty. Holky mohly na pivo, hrát kuželky a šipky. Děcka do nočních barů nepouštěli, ale mohla hrát fotbal, florbal. Měli těch mrtvých polovinu.

Nebylo to zpochybňování opatření, ke kterému došlo, následované předvánočním uvolněním opatření, jak o tom nyní mluvil epidemiolog Roman Prymula (v zářijovém Interview ČT24 řekl, že až 15 tisíc lidí v Česku nemuselo v souvislosti s covidem-19 zemřít, pokud by se zavedla restriktivnější opatření – pozn.red.)?

Je to velice jednoduché.

Švédsko a Česká republika měly společné, že děsily lidi, a měli polovinu mrtvých. Potom byly země, ve kterých lidi neděsili. To bylo třeba Finsko a Norsko.

A nebylo to tím, že tu každý druhý lékař mluvil k situaci, že nenosí roušku a covidu nevěří?

Pan doktor (Jiří) Beran (je profesor - pozn. red.) zanalyzoval členy týmu, kteří určovali PSA.

Třicet tisíc mrtvých je tu, protože vládní nařízení vymýšleli amatéři, kteří neměli vzdělání v oboru.

Čím se budete živit, jestli se nedostanete do Sněmovny?

Vyhrajeme tyto sněmovní volby. Takže se budu muset i nadále živit politikou. Někdy to je příjemné, někdy to je méně příjemné, ale každopádně když můžete dělat správné věci pro ty správné lidi, tak to bude dobré.

Lídryně vašeho bloku v Praze Jana Bobošíková v roce 2010 se Suverenitou získala téměř 3,7 procenta a od státu za to inkasovala miliony korun, a poté o ní ani její straně čtyři roky de facto nikdo neslyšel. Vymysleli jste si další byznys plán?

Rozšiřuje tady fámy, pomluvy a lži.

Ptám se.

Ne, to je zase loaded (složená) otázka. Teď jste použila brutální ukázku argumentačního faulu. Prosím vás, kdy jste přestala bít svého manžela?

Vymysleli jste si další byznys plán?

Vymyslela jste si, jak zmlátíte svého manžela?

Neodpovídáte mi na otázku. Vedeme klasický rozhovor – já se ptám, vy odpovídáte.

Kdo vám to řekl? Na to jsou nějaké zákony?

Jestli s tím máte problém, můžeme ho ukončit.

To je na vás. Já se vám ptám, kdy přestanete mlátit svého manžela.

Státní příspěvek se vyplácí od 1,5 procenta volebního zisku, na což vám stačí přibližně 70 tisíc hlasů. Máte v plánu, jak si ty peníze případně rozdělíte? Dostane část i Jana Volfová?

Získáme 21 procent a dostaneme od státu strašnou spoustu financí na chod naší strany. Všechny je investujeme do informování veřejnosti o tom, jak skutečně probíhá politický mafiánský boj v ČR, a aby lidé dostali veškeré možné informace, kterou mohou mít k tomu, co se teď tady děje ohledně covid-19, a co se chystá ohledně covidu 21, 22, 23, 24, 25 a tak dále.