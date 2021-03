Volby by jasně ovládli Piráti se STAN

Podle modelu by uspěla rovněž SPD se ziskem 11 procent a komunisté, kteří by dostali 5,5 procenta.

Bez zahrnutí koalic by zvítězili Piráti se ziskem 22 procent. ANO by mělo 20,5 procenta, hnutí STAN 13 procent a SPD 10,5 procenta. ODS by dostala 9,5, TOP 09 5,5 a komunisté 5 procent. Do Sněmovny by v tomto modelu pronikli i komunisté s podporou 5 procent, zatímco ČSSD by měla pouze 4,5 procenta.