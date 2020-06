Vodáci se vydali ve velkém na Jizeru, řeka už byla klidná

„Máme plno. Podobně jako předminulý víkend. Jen v hotových jídlech jsme v sobotu vydali přes osm set obědů. Celkově během jednoho dne to bylo přes čtrnáct set jídel. Podobně jako předminulý víkend. Lidi blázní, ale nedivíme se jim,“ uvedli provozovatelé restaurace a kempu Zrcadlová koza u Turnova.

Bezpečně sjízdný byl i jez u Malé Skály. „Byl jediný, který jsme mohli během dne projet. Tak jsme si to nenechali ujít. Děti se bavily. Voda teče dobře. Místy peřejky, místy olej. Klasická rodinná voda,“ ubezpečil Tibor Takács z Vilémovic na Blanensku.

Stav vody se dostal do úrovně před dvěma týdny, kdy na Jizeru zavítalo podle provozovatelů kempů obdobné množství lidí. „Ale bohužel přijeli i před týdnem, kdy tady řádily přívalové deště. A vydali se i na vodu, byť jsme jim říkali, že je to nebezpečné. Někteří nemají rozum,“ pokrčila rameny provozní z jednoho z kempů na Jizeře.

Od nedělní plavby směrem do Svijan vodáky neodradila ani větší dešťová přeháňka, která se prohnala Turnovskem v sobotu večer. „Naštěstí nás nechytla na vodě. To by dětem zážitek trošku pokazilo,“ dodal Vladimír Stojar ze Zlína.