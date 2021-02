Vnitro chce uzákonit stav nebezpečí

Resort Jana Hamáčka (ČSSD) ale neuvedl, jakých konkrétních příkladů nebezpečí by se stav týkal, což požadovalo třeba ministerstvo obrany. Podle vnitra to není možné a podmínky musí být stanoveny jen obecně, i když materiály naznačují, že by tento stav platil pro situace, kdy by ČR zasáhla pandemie, povodně nebo rozsáhlé vichřice.