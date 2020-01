Vlaky by na Negrelliho viadukt měly vyjet v červnu

Vlaky by se na Negrelliho viadukt měly po rekonstrukci vrátit letos v červnu. „Vzhledem k postupu prací na železničním svršku je velký předpoklad, že se nám to podaří,“ ujišťuje na webu Prahy 8 koordinátor stavby Petr Šantavý. Takže od léta by linky od Kralup nad Vltavou a Kladna měly opět zajíždět na Masarykovo nádraží.