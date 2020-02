Vichr v Rohozné rozmetal za dvě minuty 50 střech

Ani ne dvě minuty stačily na to, aby tu vzdušný vír poničil pět desítek střech, s některými pak i statiku domů. Škody jsou obrovské, lidská obětavost, pomoc a pochopení se však už projevily naplno.

„Jestli můžete, napište, že všem moc děkujeme,“ říká starostka Rohozné Štěpánka Šteflová (nez.) a hned sází jméno za jménem. Ať už jde o firmy ze širokého okolí, které přispívají občerstvením pro desítky ochotných pomocníků, nebo o pomocníky samotné. Ti domácí si od společného díla „odskakují“ do práce, pokud si nevzali dovolenou. I když odhadnout, jak dlouho bude trvat odklidit dílo zkázy, zatím nikdo nedokáže.

„Proběhlo to strašně rychle. Na chlévě to posunulo krov o metr, vychýlila se zeď a z rozbitých oken napadaly dovnitř střepy. Několik desítek krav, které byly ve venkovních výbězích, některé byly těsně před otelením a další s telaty, se v tom zmatku uteklo schovat právě dovnitř, pomíchaly se, šlapaly v tom skle,“ popsala dopolední drama Věra Řezníčková z rohozenského ekostatku.

Z budovy hrozící zřícením bylo nutné vystresovaný dobytek dostat ven a opět rozdělit. Statik v úterý už jen potvrdil, co bylo jasné od prvního okamžiku: chlév musí dolů.

Strom spadl na Jičínsku těsně před projíždějící auto. Řidič do něj narazil

Strom spadl na Jičínsku těsně před projíždějící auto. Řidič do něj narazil Krimi

Jak dodala, po souhlasu zastupitelů o tom stejně ještě rozhoduje kraj. Tak snad se prý do té doby ochota pomáhat neztratí. Potřebných je totiž v Rohozné pořádný zástup. Střechy to poškodilo i řadě penzistů s nízkými příjmy.

Obecních objektů je ve hře osm, jednu budovu čeká demolice, škody se odhadují na miliony. Pomáhající lidé tu ale o penězích nemluví. „Mám tu známé. S kluky, co spolu děláme, jsme si řekli, že tohle je přednější,“ řekl Právu Jiří Fencík, mladý pokrývač, živnostník, který spolu se čtyřmi kamarády z Jihlavska a Pelhřimovska přerušili práci jinde a vydali se na místo akutní potřeby.

„Těžko říct, na jak dlouho to vypadá. Bereme si dovolenou, domů se chodíme na chvíli vyspat,“ popsal jeden z rohozenských hasičů, David Poláček. Jeho starší kolega Vlado Ligač má mezi pomocníky prakticky celou rodinu, hasiči jsou téměř všichni. Dcera Vlaďka Chábová přijela na pomoc, i když žije v jiné obci: jako ostatní živnostníci o dovolenou žádat nemusí.

Podstatnou část logistiky tu mají na starosti ženy, střídají se v péči o žaludky pracantů. Ti se vždy přijdou posilnit a ohřát do hasičské zbrojnice, jejíž plechová střecha v pondělí odlétla 300 metrů daleko a rozpůlila jednu ze stodol. „Štěstí, že to nikoho nezabilo,“ říká starostka. Jestli ji něco mezi permanentně drnčícím telefonem opravdu hřeje, je to lidská sounáležitost o dosud netušené síle.