Věstonická venuše dorazila z Brna pod dohledem ozbrojeného komanda do Olomouce

Soška nahé ženy vysoká 11,5 centimetru, vyrobená z pálené hlíny a datovaná do starší doby kamenné (29 000 až 25 000 let před naším letopočtem) je nejstarší umělecký předmět z keramiky na světě. V roce 2004 odhadli američtí starožitníci její hodnotu na 40 milionů dolarů. Objevena byla v červenci 1925 v popelišti v horní části pravěkého naleziště mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem týmem archeologa Karla Absolona.

Vystavována je jen při zcela výjimečných příležitostech, jakou byla například v roce 2013 výstava Ice Age Art – Arrival of the Modern Mind (Umění doby ledové: Zrození moderní mysli) v Britském muzeu v Londýně nebo domácí výstavní projekt Strážci paměti/ 200 let muzejnictví v České republice, zahájený v roce 2014.