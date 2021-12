Velká města většinou bez ohňostrojů

V Jeseníku oslavy tradičně organizují také až 1. ledna, a to na náměstí před radnicí. „Tentokrát to bude ohňostroj, bez jakékoli další kultury. Zatím jsme připraveni ho udělat, stejně jako ho zrušit. To v případě, že by vláda stanovila takové restrikce, že by to nebylo možné,“ řekla ředitelka Městských kulturních zařízení Kateřina Tomanová.