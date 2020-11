V pondělí se vrátí do škol deváťáci i maturanti

Pokud se děti vrátí do školy, rodiče přijdou o nárok na ošetřovné

Ode středy už jsou ve školách žáci prvních a druhých tříd a všechny ročníky malotřídních škol, od pondělí celý 1. stupeň. Navíc bude moci na střídačku ob týden chodit do školy polovina tříd 2. stupně.

Za stejných podmínek budou mít přístup do škol i mladší žáci víceletých gymnázií. Bez omezení se pak obnoví docházka deváťákům, maturantům a závěrečným ročníkům středních a vyšších odborných škol. Obnovuje se i praktická výuka, ale jen ve skupinách do dvaceti.

Všude budou povinné roušky s výjimkou speciálních škol a mateřin. Učitelé mohou ve výjimečných situacích použít jen průhledný štít. „A to za podmínky, že dodrží vzdálenost alespoň dva metry od žáků nebo studentů,“ stojí v nové verzi opatření ministerstva zdravotnictví.

Přehledně: Kdy půjdou žáci do škol

Menší potíž může být s organizací ranních družin, protože může jít o malý počet dětí, ale z různých tříd, takže se nemohou promíchávat. „Střídavá výuka není taková komplikace, abychom proti tomu vystupovali. Akorát to střídání vychází jen na šesté, sedmé, osmé třídy, takže se to týká poměrně malého počtu dětí,“ podotkl Černý

Spokojen s podmínkami rozvolnění je i šéf Unie školských asociací Jiří Zajíček. „Ale nejsme si jisti, zda budeme kapacitně a organizačně zvládat skupiny do 20 žáků při praktické výuce. Na některých školách máme velké dílny, laboratoře a třída tam chodí najednou. Můžeme ji rozdělit, ale laboratoře se nezdvojnásobí. Musíme se na to ještě podívat, co jsme schopni zvládnout,“ sdělil Právu.