V Drnholci se podařilo vrátit čas žní o desítky let zpět

Za sekáčem v černých kalhotách bílé košili a černé vestě, s kloboukem na hlavě pak už nastupuje žena s bílým šátkem a srpem v ruce. Zručným pohybem odebírá posečenou úrodu, kterou její kolegyně vážou do snopů. Ty pak prastaré traktory vyrobené v brněnském Zetoru pár let po válce odvážejí k ještě starší dřevěné mlátičce poháněné řemenem.

V další, již „modernější“ ukázce už za dalším traktorem jede do obilného pole sklízet mechanický žací stroj. Co na tom, že byl vyrobený někdy ve třicátých létech minulého století. Sekačka se svými lopatami a žací lištou obsluhovaná strojníkem na železném sedátku i po téměř sto letech dokazuje, že zvládá kosení obilí i jeho vázání do snopů s provázky s dřevěnými kolíčky původně barvené volskou krví, aby co nejdéle vydržely, zcela bez problémů. O kus dál stoji v řadě další různé historické stroje. Traktory, samovazy, i již modernější, ale přece jen už zastaralé kombajny z padesátých či šedesátých let.

„Tak jak to už v našich končinách bývá, nápad vznikl před léty u pohárku vína ve sklepě. Kamarádi z Vysočiny se zmínili, že tam u nich někdo má ve stodole starou dřevěnou mobilní mlátičku na plochý řemen a že neví co s ní. Že by se jí potřeboval zbavit. Slovo dalo slovo, s chlapem jsem se spojil. Říká, jestli si to odvezete, budu jenom rád. A když už jsme ji se synem dovezli, řekli jsme si, že bychom ji taky mohli vyzkoušet. Zapojili jsme do toho pár starých chlapů, co si ještě pamatují práci takového stroje, který může být zhruba z třicátých let,” vzpomíná organizátor akce Bohumil Kalous.