V Alzheimercentru mají školu pro děti personálu

Sama je matkou šestiletého Vaška, který v září nastoupil do první třídy. Ve škole pobyl jen něco málo přes měsíc, nyní jezdí s mámou do práce. „Sotva si zvykl v první třídě, už by byl v cizím kolektivu spádové školky. On by byl ve stresu, já bych byla ve stresu. Abychom se mohli v téhle době postarat o psychiku klientů, musíme být sami v pohodě,“ popsala Vlachová.