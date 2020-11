Unikátní česká technologie přemění odpad na suroviny. Nahradit tím může ropu

Po osmi letech výzkumu představili čeští vědci speciální technologii, která rozloží odpad zpět na základní suroviny. „Na trhu neexistuje žádné podobné zařízení. Je to unikát, který zatím nikdo jiný nevyrobil,“ říká ředitel společnosti LOGeco Miroslav Šilhan, který za výrobou přístroje stojí. Na revoluční technologii ERVOeco má česká firma patent.

Princip zpracování odpadu stojí na čtyřech po sobě následující krocích, které umožňují materiál komplexně zpracovat, zneutralizovat škodlivé látky, které v něm jsou, a vytěžit z nich veškeré užitečné organické součásti. Ty následně zpracuje do takové formy, aby byly jako surovina znovu použitelné například v chemickém, petrochemickém nebo farmakologickém průmyslu.

„Materiál rozkládáme pomocí takzvané katalytické depolymerizace, to znamená, že přidáme katalyzátory a reagenty, které způsobí, že se materiál rozkládá. Někdy je třeba tomu dopomoci teplem nebo mícháním,“ popisuje princip Halko. Díky katalyzátorům probíhají všechny reakce při nižších teplotách, čímž se omezuje riziko vzniku škodlivých látek. Emise jsou při celém procesu nulové.

Výsledným produktem jsou dvě složky, směs uhlovodíku ve formě tekutiny a uhlík ve formě prášku. „Největší předností zařízení je, že složení je v podstatě vždycky stejné, nezávisle na tom, jaký materiál vstupuje do zpracování,“ vysvětluje vedoucí vědeckého týmu Halko.

Obě výsledné složky je potom možné průmyslově dál zpracovávat. „Mám tady například tekutou složku směsi uhlovodíků. Z té se dá průmyslově vyrobit třeba sedačka do automobilu. Po nějaké době se sedačka rozseká a rozemele. My ji znovu zpracujeme na tekutinu a pro změnu se z ní vyrobí PET lahev. Z PET lahve potom třeba boty, syntetické vlákno,“ popisuje Halko s tím, že proces recyklace se dá takto opakovat do nekonečna.