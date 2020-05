Udženija chtěla dát Hřibovi facku. Je to arogantní hovado a vidlák, řekla

„Nedala jsem panu primátorovi facku. Ale je pravda, že by si ji sakra zasloužil! A je pravda, že jsem se s ním dostala do tvrdého konfliktu,” popsala v úterý situaci, ke které na jednání pražského zastupitelstva došlo minulý týden v noci ze čtvrtka na pátek, kdy se opět protahovalo jednání, které začalo ve čtvrtek v 9 ráno.

Ke sporu došlo poté, kdy se před půlnocí zastupitelům podařilo za celý den probrat pouze dva body ze schváleného programu schůze. Radní a zástupci stran se sešli mimo jednání zhruba v deseti lidech k neformální debatě, jestli zastupitelstvo přeruší. Novinkám následně její průběh popsali čtyři lidé včetně jejich aktérů.

„Pan primátor přednesl, aby se probralo dalších asi 30 bodů podle neznámého výběru. Namítala jsem, že tím porušuje ducha jednacího řádu, když je schválený program a on si z toho vybere, co chce. On mi řekl, že na duchy moc nevěří,” popisuje situaci radní Hana Marvanová (STAN).

Vypjatá noční atmosféra

„Byla tam vypjatá atmosféra v noci po celodenním jednání. Pan primátor trval na tom, že pojedeme nonstop,” vysvětluje dále Marvanová.

Právě ironická poznámka primátora směrem k radní Marvanové, že na duchy nevěří, šéfku klubu ODS rozzlobila. „Nemůže si dovolit se k ní chovat, jako by byla poslední póvl. Musí mít nějaké vychování. Ona je starší a má něco za sebou a on by si jí měl vážit,” nešetřila kritikou Udženija, když v úterý situaci popisovala.

Do primátora se v kroužku debatujících pustila s tím, že se chová jako „arogantní hovado”, přičemž si potáhla z elektronické cigarety.

„Tady nejste na Balkáně, tady se nekouří,” odvětil jí podle přihlížejících primátor. Udženija má srbsko-český původ, zároveň má za muže chorvatského podnikatele Edvarda Udženija.

Udženija: Je to vidlák ze Slavičína

V té chvíli prý nebylo k facce ze strany Udženiji daleko, koneckonců předloni ji vrazila zastupiteli v Praze 2 Danu Richterovi.

„Primátor pronesl naprosto neadekvátní a xenofobní poznámku. Měla jsem co dělat, abych mu jednu nevrazila. Řekla jsem mu, že je vidlák ze Slavičína, že on o Praze nic neví, na rozdíl ode mě, která tady žije skoro celý svůj život, že on je tu dva dny i s cestou a na závěr jsem, pravda, uvedla, že je hovado,” popsala Udženija, jak situace probíhala.

Hřib: Chovala se nevhodně

Podle Hřiba se ale chovala nevhodně ona a vložila se do cizího rozhovoru. „Potvrzuji, že se paní Udženija chovala na zastupitelstvu nevhodně, vmísila se do hovoru, který se jí netýkal a že jsem ji opakovaně napomenul za kouření v místnosti zastupitelstva,” napsal Novinkám Hřib.