Tudy povede linka D. Podívali jsme se do prvních tunelů a chodeb nového metra

Vybaveni reflexní vestou a ochrannou helmou jsme se vydali nejprve do lokality PAD4, která se nachází v místech, kde má vzniknout jednolodní stanice Pankrác. Tady budou cestující moci z linky D přestoupit na céčko. Do podzemního tunelu jsme se spustili 30 metrů hlubokou šachtou.

Dělníci tu pracují nepřetržitě, střídají se po dvanáctihodinových směnách. Při práci je ochraňuje soška svaté Barbory, patronky horníků. K hloubení podzemních chodeb používají speciální vrtací vozy, které museli do podzemí transportovat demontované, jinak by se do šachty o průměru 7 metrů nevešly.

Teplota v tunelech se pohybuje okolo 5 stupňů. Je tam vlhko, ze stropů místy kape voda. Podlahy jsou i přes betonové podložení stále bahnité. Tlumeně osvětlená chodba nás dovedla až do míst, kde mají vyrůst přestupní eskalátory vedoucí do stanice metra C. To při cestě tunelem projíždělo jen pět metrů nad našimi hlavami.