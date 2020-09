Tripartita se nedohodla na pravidlech kurzarbeitu

V rámci kurzarbeitu se zkracuje pracovní doba při ekonomických potížích či nedostatku práce. Zaměstnavatel pak platí zaměstnanci mzdu za skutečně odpracovanou dobu. Zbývající část do úvazku dorovnává stát. Opatření, které má pomoci udržet zaměstnanost během koronavirové krize, by přitom mělo od začátku listopadu nahradit končící program Antivirus s příspěvky na mzdy.

Naposledy se mezi sebou členové vlády neshodli například na tom, jak velký by měl být státní příspěvek, tedy kolik bude stát dorovnávat pracovníkům za neodpracované hodiny. Shodnout se podle dřívějšího vyjádření Maláčové ministři nedokázali ani v otázce, zda budou mít zaměstnanci, kteří jsou kvůli nedostatku práce doma, možnost docházet na vzdělávací kurzy.

Podle něj by se proto měl program Antivirus prodloužit až do konce roku, místo plánovaného ukončení na konci října. Nové nastavení kurzarbeitu má umožnit novela o zaměstnanosti, která by měla podle plánu začít platit od 1. listopadu.