Česko je připraveno na nejhorší scénář vývoje na Ukrajině

„Na základě žádosti zástupců Ukrajiny předložíme jako resort ministerstva obrany vládě ČR návrh, který by směřoval k materiální pomoci, o kterou nás žádali. Jedná se o dodávku vojenského materiálu a techniky na pokrytí aktuálních operačních potřeb ukrajinských sil. Konkrétně jde o dělostřeleckou munici ráže 152 mm. Je to prodiskutováno se zástupci Generálního štábu a byl by to dar," řekla Černochová.