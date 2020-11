Testy zdarma a pro všechny, plánuje Babiš před Vánoci

„Byl bych velice rád, abychom umožnili všem občanům aspoň týden či deset dní před Vánoci se nechat dobrovolně a zdarma testovat antigenními testy,” řekl Babiš vojákům s tím, že lidé by to jistě ocenili.

„Byla by to dobrá věc, bylo by to efektivní,“ uvedl Babiš s tím, že ministerstvo musí testování připravit. „Myslím, že o to může být zájem,“ dodal premiér.