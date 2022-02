Sucho je zpět. Před jarem trápí hlavně významné zemědělské oblasti

Aktuálnímu stavu nedostatku vody nesvědčí ani to, že zima je teplotně nadprůměrná a únor je až extrémně nadprůměrný. Pokud by tak jaro přišlo předčasně jako v mnoha předchozích letech, vegetace by zahájila růst brzy a slabé zásoby vody po zimě by se rychle vyčerpaly. Zhruba od června pak bývají rostliny už závislé pouze na aktuálních deštích.