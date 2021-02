Středočeská hejtmanka Pecková: Není to bianco šek Babišovi

Během víkendových jednání o nouzovém stavu jste se vyjádřila, že premiér Babiš chce bianco šek. Nedali jste mu ho nakonec?

Myslím si, že jsme mu ho nedali. Podmínkou, kterou jsem několikrát sdělovala a pan premiér z toho neustále utíkal, bylo jednání o pandemickém zákonu. Nakonec na základě mého požadavku veřejně přislíbil, že v pondělí půjde pandemický zákon do vlády, pak bude projednán ve stavu legislativní nouze. Splněny byly i další podmínky. Bylo to vlastně to, co se ve Sněmovně vůbec nepodařilo projednat.

Co rozhodlo o tom, že se váš kraj připojil k ostatním?

Některá opatření v nouzovém stavu nejsou respektována, akceptována, jsou těžko vymahatelná, jde, myslím, i o názor pražského primátora Zdeňka Hřiba, s nímž v tomto souzním. Myslím si, že by český národ měl dostat daleko více důvěry a nouzový stav by ani nebyl potřeba. Opatření ministerstva zdravotnictví spolu s vyhlášeným stavem nebezpečí by možná byly postačující, nouzový stav jako právní rámec by potřeba nebyl. Vzhledem k tomu, že většina krajů se rozhodla o nouzový stav požádat, bylo pro mě neakceptovatelné, aby ho jiné kraje neměly a řešily se v jiném režimu.

K nouzovému stavu jsem nakonec přistoupila, aby sedm krajů, které obklopují střední Čechy, nebylo v jiném režimu. Aby se střední Čechy a Praha nestaly takovým trychtýřem, kam bude zbytek republiky jezdit nakupovat a koupat se v bazénu.

Konzultovala jste ten postoj s vedením STAN, které pro prodloužení nouzového stavu ve Sněmovně nehlasovalo?

Bavili jsme se o tom jak s hejtmany za STAN, tak s vedením STAN. Na poslance opozice se nezlobím, že nouzový stav neprodloužili, protože ve Sněmovně hájí jiné zájmy než kraje jako samospráva. Premiér nedokázal v tak závažné situaci najít podporu pro pokračování nouzového stavu z toho důvodu, že prostě nebyl schopen některé kroky smysluplně vysvětlit. Není schopen dát jasnou vizi, jak z toho ven, a získat podporu ani mezi svými lidmi.

Kdybyste se nedohodli a ve středních Čechách jste vyhlásili stav nebezpečí, víte, co se mělo v pondělí otevřít?

Pozor, to s tím nesouvisí, stav nebezpečí je jenom doplněk k zákonu o ochraně veřejného zdraví. První, kdo je v pandemické situaci na tahu, je ministerstvo zdravotnictví. Byli bychom jen doplňujícím článkem.

Pracovní návrh opatření, která by ministerstvo vydalo, jsem měla a dávala mi smysl. Kromě určité části by byla překlopena ze stávajícího stavu. Tou částí jsou třeba skiareály, wellness centra, bazény, obchody, divadla, kulturní zařízení, veletrhy. Nemohla by být zavřená, jejich provoz by mohl být regulován a s regulací se počítalo.

U otevřených obchodů a služeb bylo specifikováno, kolik bude lidí na podlahovou plochu, jaký bude režim ochranných pomůcek. V zákoně o ochraně veřejného zdraví je v jednom paragrafu uvedeno, že zavřena mohou být pouze ubytovací a stravovací zařízení. Dál by tak zůstaly zavřeny bary a restaurace.