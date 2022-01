STAN má problém, sponzorují jej firmy stíhaného podnikatele

Na sponzoring hnutí, který v částkách do 100 000 do 200 000 korun upozornila v polovině prosince MfDnes s tím, že za penězi stojí firmy, které ovládají stejní lidé, respektive společnosti, které ovládají firmy z Kypru nebo v minulosti kyperské firmy založily.

Společnost REMA Systém byla problematická i v minulosti, před lety například uvedla nepravdivé údaje, aby splnila podmínky licence k provozování kolektivního sběru elektroodpadu. Vyplývá to z vyjádření ministerstva životního prostředí. Podmínky vyžadují provozovat sběrné místo v každé obci nad 2000 obyvatel. Od České inspekce životního prostředí za to REMA dostala pokutu.

Starou lednici nebo pračku by tak mělo být teoreticky možné odvézt například do Státní opery, Národního divadla, na Univerzitu Karlovu nebo do sídla Českého rozhlasu. Vyplývá to ze seznamu veřejných sběrných míst na webu ministerstva životního prostředí.