Socha Věry Špinarové se bude prodávat za 680 000 korun

Radnici se zhruba rok nedařilo se domluvit se sochařem na odstranění a prodeji sochy. „Smlouva s autorem sochy je ale již podepsána. Dostali jsme souhlas s prodejem díla přes konkrétní aukční síň, kterou sám vybral. Nyní sjednáváme podmínky realizace aukce. Jakmile budou schváleny, tak je bude řešit rada obvodu. Předpokládáme, že by to mohlo být 27. ledna. Rádi bychom, aby se socha dostala do jarní aukční sezony. Chceme ji prodat v letošním roce,“ řekl Právu radní MOaP Lukáš Jansa (Piráti).