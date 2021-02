Smrt vinou vakcíny? Případy se šetří

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který shromažďuje hlášení o nežádoucích reakcích, obdržel hlášení o úmrtí seniora 10. února. SÚKL postoupil doplněnou dokumentaci zemřelého do evropské databáze nežádoucích účinků k prověření, zda český senior měl nežádoucí reakci na očkování, která vyústila v jeho úmrtí. Podle našich lékařů je to však nepravděpodobné, protože pa­cient v terminálním stadiu má před sebou poslední týdny, maximálně měsíce života.

Šéf očkovacího týmu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Libor Urbánek varuje před spekulacemi a nepodloženým šířením obav. „Můj osobní názor je, že úmrtí toho pána nesouviselo měsíc po očkování s vakcinací. Ale samozřejmě neznám okolnosti. Dokud nebude hotová zpráva od patologa, jsou to všechno spekulace. Ale kdybych se měl vsadit, řekl bych, že by zemřel stejně s očkováním i bez něj,“ uvedl Urbánek.

„Sám jsem se se zmiňovanými komplikacemi, tedy zvracením a nevolností, dosud nesetkal. A to vždy do zařízení voláme dva dny po vakcinaci kvůli zpětné vazbě a nyní objíždíme stejná zařízení s druhou dávkou,“ řekl Právu lékař, který očkuje klienty domovů seniorů od konce prosince.

„Očkovali jsme onkologicky nemocné. Právě oni, kteří mají oslabený organismus, by měli dostávat vakcínu přednostně,“ pokračoval. Ani on se při své praxi nesetkal se závažnými reakcemi na očkování, natož fatálními. „K úmrtí v přímé souvislosti s podáním vakcíny může vést anafylaktický šok. To se v ČR nestalo, ale pokud by anafylaktický šok nastal, jsme na to připraveni a dokázali bychom okamžitě reagovat,“ dodal Karmazín.