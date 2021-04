Sjezd on-line: Do projevů štěkal pes, chyběly zákulisní pletichy

Sociální demokraté si nedobrovolně vyzkoušeli, jaké je to přejít z živého jednání, plného emocí i kuloárových jednání, na sociální sítě. Delegáti sjezdu museli řešit drobné technické problémy, jako že někde mikrofon nefungoval, jindy zase fungoval, když neměl, ale rychle se s přenosem sžili. Spolupředseda zelených Michal Berg, který byl hostem sjezdu, to ocenil: „Jsem ajťák a zvládáte to dobře.“