Semelovou odvolali ze školských rad. Podle magistrátu by neměla přijít do kontaktu s dětmi

Semelová v radách zasedala na základě rozhodnutí minulé rady hlavního města ze začátku loňského roku, a to konkrétně v Obchodní akademii Vinohradská, Středním odborném učilišti Ohradní, Gymnáziu Budějovická a Základní škole pro žáky se specifickými poruchami chování Na Zlíchově. Před vstupem do politiky působila Semelová jako učitelka na základní škole.

„Považuji to za nešťastné, nicméně Milada Horáková se přiznala ke své činnosti. Pochybuji, že to byla vynucená přiznání. Je to záležitost, která je smutná. Ale je potřeba to vnímat v té době, ve které to je,“ uvedla tehdy Semelová k případu, který skončil popravou političky.