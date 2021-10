Schwarzenberg: Zeman podrží Babiše bez ohledu na výsledek

Podle čestného předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga pověří prezident Miloš Zeman šéfa hnutí ANO Andreje Babiše sestavením vlády bez ohledu na to, zda bude schopný doložit sněmovní většinu. Řekl to v sobotu poté, co dorazil do volebního štábu koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) v pražském hotelu Grand Magestic poblíž náměstí Republiky.