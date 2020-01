S riskantním partnerem do postele nelezte, varoval Hřib před Čínou v Německu

Pražský primátor poznamenal, že předchozí vedení Prahy kontroverzní článek podepsalo, a to k ohromnému pobavení Pekingu. „My jsme jen chtěli tento článek odstranit a partnerství zachovat,” uvedl Hřib a dodal, že pro Peking to bylo nepřijatelné. „Proto jsme o partnerství přišli, získali jsme ale nové. O nadcházejícím pondělí podepíšeme městské partnerství s Tchaj-pejí, hlavním městem Tchaj-wanu,” napsal Hřib.

Primátor ve svém názorovém textu uvedl, že z jednání s Čínou zjistil dvě zásadní věci. První je to, že Čína je nespolehlivý obchodní partner, který neváhá podřídit politice i výhodné obchody. „Politbyro Komunistické strany Číny může během vteřin důležité obchodní dohody či prohlášení o spolupráci proměnit v bezcenné kusy papíru,” napsal Hřib.

Za druhou lekci považuje Hřib to, že Čína je plná záště a občany západních demokracií, ať jde o politiky, umělce či obchodníky, nepovažuje za samostatné osoby, ale za zástupce své vlády. „Čína nedělá žádný rozdíl mezi pražským primátorem a cellistou pražských filharmoniků. 'Někdo z Prahy se choval špatně? No, tak někoho z Prahy potrestáme.' To je podstata komunistického myšlení, které ti, kdo se narodili za železnou oponou, velmi dobře znají,” uvedl primátor s odkazem na fakt, že Čína zrušila turné PKF - Prague Philharmonia či Pražákova kvarteta.