S opozicí demonstrujícím dochází trpělivost, vzkazuje Minář

Večerní demonstraci máte omezenou na 500 osob. Jak to máte organizačně naplánované?

Skutečně jsme se rozhodli, i když pokládáme nařízení ministerstva za nezákonné a protiústavní a budeme ho napadat u soudu, že chceme ukázat, že se umíme dobrovolně omezit a nijak nebudeme riskovat zdraví. Dokonce uděláme věci nad rámec. Budeme mít roušky a rozestupy, což není na veřejném prostranství ani povinnost.

Opravdu budete mít roušky, i když nemusíte? Není to zbytečné?

Není. Děláme to proto, aby nás vůbec nikdo nemohl nařknout, že hazardujeme se zdravím. Bude to bezpečnější než v divadle nebo v hobbymarketu. Nechceme, aby hlavní sdělení akce bylo přerušeno tím, že se bude psát o porušení pravidel a o tom, že mohlo vzniknout další ohnisko koronaviru. Tuhle záminku jim nechceme dát.

Jak to bude prakticky ošetřené, aby tam bylo pouze 500 osob?

Vyhradíme pro ně koridor z kovových zábran a pásek a označíme tam i dvoumetrové rozestupy a pustíme do něj skutečně jen 500 lidí. Pokud přijde víc lidí, kteří se tam nevejdou, tak je nepustíme a bude to na nich, jestli dají individuálně najevo svůj názor. Jako pořadatelé je nebudeme nijak násilím rozhánět, ale pokud tam budou chtít zůstat, tak i je vyzveme, aby dodržovali základní bezpečností opatření.

Jakou očekáváte účast? Původně bylo hlášeno nejméně 5 tisíc lidí.

Nedokážu to teď přesně odhadnout, ale v reakci na to jsme decentralizovali všechny akce a je jich víc, až 150 po celé republice. Dokonce je to i dalších osm v Praze, kde mohou proběhnout menší akce a protest se rozprostře.

Bude tam nějaká bezpečnostní služba?

Nemůžeme najmout vyhazovače, aby někoho vyhodili. Shromažďovací právo je ústavní právo, a dokonce i policie řekla, že nikomu ho nebude omezovat a nebude nijak zasahovat.

Důvodem omezení počtu osob je nařízení ministerstva zdravotnictví. Vy ho napadáte u soudu. Co čekáte, že bude výsledkem?

Dost nás zarazilo, že přesto, že v dubnu ministerstvo vnitra rozhodlo, že na shromažďovací zákon se omezení nemůže vztahovat, protože by to bylo protiústavní, tak najednou o měsíc a půl později a poté, co se všechna opatření rozvolnila, tak tři dny po ohlášení protestu přijde zdravotnictví s tímto nařízením. Vede nás to k tomu, že to může být účelové a je to snaha, jak ukázat, že demonstranti porušují pravidla. Ale o to nám nejde.

A co vám tedy jde?

Jde nám o to ukázat, že vláda zneužívá situace pandemie a pod rouškou koronaviru přijímá velmi kontroverzní opaření, která hrají do karet panu premiérovi a Agrofertu.

Ještě se vrátím k tomu nařízení ministerstva o omezení počtu osob. Tehdy se ale jednalo o nouzový stav, který nyní není.

Právě to je na tom kuriozní. I přesto, že třeba naše akce (procházka na Letné) byla v nouzovém stavu a soud tehdy zrušil vládní nařízení, tak bylo možné shromažďovat se bez omezení počtu. My se ptáme, jak to, že měsíc a půl potom, kdy není nouzový stav, tak se ministr zdravotnictví snaží takto zásadně omezit shromažďovací právo. Jsme přesvědčeni, že je to protiústavní.

Mluvil jste o tom, že vláda a premiér Babiš zneužívají pandemie koronaviru. Čím?

Problém je dvojí. První je skutečně zneužívání moci k prosazování zájmů pana Babiše. Například to, že velmi nedávno byla vládou přijata účelová výjimka pro svěřenské fondy. Je to na míru šité Agrofertu ale i dalším podnikatelům, kteří by se chtěli netransparentně vyhnout zákonné povinnosti.

Druhý problém je, jak netransparentně a nehospodárně byly zadávány veřejné zakázky. Byly to zakázky v objemu desítek miliard pro firmy, které neměly mnohdy ani zaměstnance, byly v exekucích nebo měly vlastníky v daňových rájích, a dokonce je tam firma, kterou vlastnil hlavní sponzor hnutí ANO.

Jde i o to, že zdravotnictví nakupovalo pomůcky mnohdy až dvacetkrát dráž. Další věc, co nám vadí, je třeba snaha ovládnout ČT. Poslankyně hnutí ANO Barbora Kořanová chce dokonce odvolat člověka s nepohodlnými názory pro hnutí ANO.

A není podle vás debata o fungování ČT na místě?

Debata je naprosto na místě, ale ta se neotevírá tak, že navrhnete odvolání kritiků nebo konec pořadu.

Ministři na výtky směrem k nákupu zdravotnických pomůcek často argumentují tím, že byli v naprosto nestandardní situaci, kterou tu nikdo jiný nezažil, a bylo potřeba primárně zajistit jakékoliv pomůcky.

To se dá částečně uznat, že bylo třeba konat rychle a že to byla bezprecedentní situace a v takových se dělají chyby. Myslím si, že to není tak, že vláda vše zvorala. Rád ji pochválím. Myslím, že první reakce na ohrožení byla celkem rychlá, razantní a správná.

Ovšem ve chvíli, kdy ministerstvo vnitra nemělo takové problémy s tak pochybnými zakázkami, tak vymlouvat se, že zdravotnictví si u zakázky za 1,2 miliardy korun není schopné ani ověřit, že jde o prázdnou schránku, tak je to buď záměr nebo totální neschopnost a amaterismus, což je možná ještě horší zpráva.

Myslíte si, že demonstrací něčemu pomůžete. Opakujete to samé, co už tři měsíce říká opozice. Jako stále ti samí lidé soustavně kritizujete hnutí ANO, kterému zatím preference neklesají. Co tím vlastně chcete dokázat?

Máme dva cíle. První cíl je upozornit na problém, že Andrej Babiš zneužívá moc, a zadruhé, že vládní rozhodnutí tvrdě dopadnou na občany, a bohužel si myslím, že nejvíce na voliče hnutí ANO. Třeba to tak ještě dnes nevnímají, ale za půl roku, až přijde ekonomická krize, si to uvědomí.

Proč to podle vás dopadne zrovna na voliče hnutí ANO?

Protože se sociologicky ví, že voliči hnutí ANO jsou často starší lidé, lidé s nižšími příjmy, lidé z menších měst, vesnic nebo z pohraničí a v chudších regionech, tak na ty to dopadne tvrději. Když se těmto obcím seberou peníze, tak budou chybět palčivěji než v těch bohatých regionech. Nakonec tím Babiš poškodí vlastní voliče.

Chceme ale i zaměřit pozornost lidí správným směrem tam, kde je řešení. To mohou přinést jen demokratické strany a volby. Chceme hlasitě říct, že potřebujeme, aby opoziční strany řekly nahlas, co chystají, jaký mají plán, jak vyhrát volby a jak složit vládu.

To už říkáte dva roky a zatím se to moc nedaří. Sice vznikají koalice, ale je to spíš PR, než opravdová spolupráce.

Je pravda, že i nám, i těm, kteří na demonstrace chodí, dochází trpělivost a část lidí má pocit, že to nemá smysl. Přál bych si, aby strany lidem ukázaly, že se s nimi dá počítat, že to zvládnou a my uděláme vše pro to, abychom je v tom podpořili.

Zlepšila se podle vás práce opozice za ty dva roky, co ji k tomu aktivně vyzýváte.

Řekl bych, že ano. Když se podívám na tu dobu koronavirovou, tak opozice pracovala pilně a vůbec si nevedla špatně a přišla s řadou věcí, které vláda nejdříve zamítla a pak je přijala. V tomto bych opozici pochválil, ale když se podíváme na to nejdůležitější, že musí v lidech vzbudit víru, že dokáže situaci zvrátit, nají k sobě cestu a rozumně spolupracovat, to je úkol číslo 1.