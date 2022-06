Rychlovlak TGV měl poruchu. Před odjezdem do Francie se mu obula kola

Rychlovlak TGV musel před svým odjezdem do Francie na opravu. Měl závadu na kolech spojovacího vozu a musel do depa, kde se jej podařilo rychle zprovoznit. Souprava už je cestě do Francie.