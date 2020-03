Ruiny Jánských Koupelí od tenisty Berdycha koupil spolumajitel ski areálu Kopřivná

Podnikatel, který v posledních letech mimo jiné postavil na nohy lyžařský areál Kopřivná, jehož je padesátiprocentním vlastníkem, Právu potvrdil, že kolem Jánských Koupelí chodil už několik let. „Je to tak, koupil jsem to. Pracuji na projektu, který počítá s vybudováním rekreačně-lázeňského komplexu se zachováním pramenů minerální vody,“ řekl s tím, že půjde o moderní areál vyšší vyšší kategorie, která ale bude dostupný široké, převážně tuzemské klientele včetně seniorů.