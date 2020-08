Rodiče často nevědí o možných dávkách, říká ombudsman

„Chtěla jsem tyto peníze po­užít na pokrytí nezbytných výdajů ve škole, kam holka chodí. Jsou to peníze na obědy, školní pomůcky, kroužky. V jejím věku to už nelze odbýt několika stokorunami,“ uvedla žena.

Úřad žádost zamítl s odůvodněním, že matka neprojevuje dostatečnou snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním, a to vzhledem k tomu, že v době, kdy je na trhu práce velké množství volných pracovních míst, pracuje jen 20 hodin měsíčně. Úředníky nezajímalo, že se matka musela sama starat o děti a na nejrůznější brigády si byla schopna vyšetřit v měsíci právě jen dvacet hodin.

Zamítnutí úřad také zdůvodnil tím, že některé náklady na vzdělání nezaopatřených dětí by měl částečně hradit otec, a to i nad rámec plateb řádného výživného. Příjem rodiny byl v době žádosti o pomoc 26 tisíc korun měsíčně, a to ještě i s pomocí staršího syna, který si již rovněž přivydělává.