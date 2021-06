Ředitel České pošty: Lidé si budou moci rezervovat termín návštěvy pobočky

Česká pošta se má rozdělit na komerční a nekomerční služby. Co vás k tomu vede?

Je to trend všude ve světě, souvisí s liberalizací poštovního trhu. Všichni vidíme, jak tu přibývají noví hráči, logistické firmy nebo samotné e-shopy budují doručovací sítě.

Je tlak, aby stát do tohoto byznysu zasahoval co nejméně. Pořád je tu ale sada služeb, kterou stát musí občanům zajistit, typickým příkladem je dostupnost pobočkové sítě, placení poukázek a podobně.

Ředitel České pošty Roman Knap Foto: Jan Handrejch, Právo

Není to jen jakási účetní hra, oddělit, co prodělává a vydělává?

Cílem je transparentní oddělení služeb pro stát a služeb komerčních. Aby se nekřivil trh tím, že si v uvozovkách bereme dotace na provoz poboček a platí se z toho komerční služby, nebo se naopak snažíme konkurovat firmám na komerčním trhu a z těch zisků dotovat ztrátu, která vzniká jinde.

Když to dáte do samostatných jednotek a nastavíte mezi nimi obchodní vztah už na principu tržních cen, tak do toho vnášíte tlak na efektivitu, aby obě fungovaly a jejich výsledky samostatně obstály.

Takže budou dvoje výsledky? A kam budou spadat doručovatelé a další?

Ano, výsledky budou zveřejňovat každý zvlášť. A konsolidované výsledky dohromady, podobně jako když máte skupinovou holdingovou strukturu.

Zjednodušeně řečeno: co se hýbe, logistika, to je ta komerční služba. A pošta s úřednicemi u přepážek je ten základní servis. Všechno to budou pořád zaměstnanci České pošty. Podobně to mají rozdělené třeba velké energetické firmy, telekomunikace.

Kdy k dělení dojde?

Už to běží, vláda vzala oznámení na vědomí v květnu, začínáme plánovat konkrétní detaily toho oddělení. Od příštího ledna to chceme mít rozdělené na samostatné odštěpné závody, účetní okruhy, aby od začátku roku 2023 už mohly oddělené firmy začít fungovat.

Jeden známý si mi postěžoval, že poštovní úřednice ho odmítla s žádostí přeposlat balík na poštu, kterou má dostupnější MHD. Prý musí na tu pobočku, kam spadá adresou bydliště. Je to tak, anebo se úřednice mýlí?

Mýlí se. Existuje několik způsobů, jak to řešit. Například si trvale změnit ukládací poštu, nebo si po oznámení nechat zásilku přeposlat do Balíkovny. Těch máme už dva tisíce, na poštách i mimo ně, nejčastěji v trafikách, kde je terminál Sazky, ale i na některých benzinkách. Do Vánoc budeme instalovat nově také výdejní boxy.

Začali jste i s úpravami poboček, plánujete víc využívat automatizace. Jaké chystáte novinky?

Novou modernizovanou pobočku jsme teď otevírali v Mladé Boleslavi, na balíkových přepážkách jsme tam přidali válečkové dráhy pro snazší manipulaci, známé například z letištních přepážek. Brzy se objeví třeba také na poště v Praze 1.

Novinkou, kterou postupně zavádíme nejdříve na těch největších a nejvytíženějších poštách na sídlištích, je to, že si člověk bude moci po internetu rezervovat čas, kdy chce být obsloužen. Tak to už funguje u služeb czechpointu, kde papírování obvykle zabere delší čas. Postupně to bude rozšířené na všechny služby – na odesílání balíků, placení složenek a tak dále.

Podle zájmu budeme moci lépe plánovat zátěž přepážek, čekání se zkrátí. Dnes třeba netušíme, kdy tam přijde asistentka s 50 dopisy k odeslání. Když se objedná předem a zaklikne hromadné podání dopisů, tak to budeme vědět.

Kdo si objednává ze zámoří, např. z Číny, drobnosti jako kryt na mobil, zaplatí od července za balíček i dvojnásobek, jelikož se nově musí platit DPH 21 procent i u zásilek do 22 eur. K tomu je ještě poplatek poště 100 nebo 150 korun. Odpovídá to náročnosti administrativy? Nešlo by to levněji?

Variant je více, adresát může využít Českou poštu, Celní správu nebo si vše vyřídit sám. Cena, za kterou klienta zastoupí při celním řízení Česká pošta, odpovídá nákladům, není nijak závratná.

Jak často upravujete ceny? Musí lidé počítat s nějakým dalším zdražením?

Zdražení proběhlo již letos na jaře, od dubna, a týkalo se jen některých produktů. Člověka z ulice, který posílá balíky nebo normální dopisy, se to nedotklo. Šlo o některé kategorie základních služeb, které podléhají schválení Českého telekomunikačního úřadu. Na to je lhůta tři měsíce, takže to letos máme už za sebou. Například došlo ke zdražení doporučených dopisů nebo plateb poukázkou, obojí zdražilo o pět korun.

Ale na druhou stranu cena zprávy datovou schránkou se zlevnila z 15 na pět korun, tedy o deset korun. Takový bude i další trend – lidská ruční a fyzická práce bude do budoucna stále dražší, proti digitálním službám.

Pošta loni prohloubila ztrátu o miliardu na 1,4 miliardy korun. Do jaké míry to bylo kvůli covidu? Pandemie přece naopak pomohla zvednout tržby díky balíkům z e-shopů…

Na jednu stranu nám opravdu výnosově pomohlo, že bylo hodně balíkových zásilek. Proti tomu ale obrovským způsobem ubyly mezinárodní zásilky, zjednodušeně řečeno nelétala letadla a nejezdily kamiony. Byly zastavené úřady, takže se neposílaly doporučené dopisy do vlastních rukou.

Měli jsme rovněž uzavřené pobočky, kde se nabízí doplňkové zboží i finanční produkty, to také bylo znát. Tady máte větší marže než u balíků, kde je silná konkurence.

Vedle toho byly extra náklady na ochranné pomůcky pro 28 tisíc zaměstnanců a odměny za ztíženou práci. To jsou stamiliony. Takže celkově ty negativní dopady covidu převážily.

Letos už počítáte s návratem k zisku, ale loni jste plánovali dokonce rekordní ztrátu až 1,8 miliardy. Proč?

To bylo součástí restrukturalizace (zeštíhlení) plánované na tři roky 2018–2020. Ta s sebou nesla nemalé náklady, největší právě v tom posledním roce. Jednoduchý příklad: jestli zrušíme v jednom roce 2500 pracovních míst, po dohodě s odbory musíme vyplatit příslušné odstupné, což je náklad daného roku.

Pro představu, mzdové náklady pošty na jeden měsíc jsou 1,2 miliardy korun. Tam stačí málo a stamiliony letí nahoru nebo dolů, personální náklady jsou téměř 70 procent všech nákladů.

Propouštění tedy již skončilo. Kolik lidí muselo odejít?