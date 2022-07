Rakušan: Můžeme si za to ve STAN sami. Jsme rekordmani v sekání problémů

„Musíme si zcela objektivně říct, že naše hnutí se v současnosti ocitá asi v nejsložitejší době za celou svou existenci. Paradoxně krátce poté, co naše hnutí zažilo největší úspěchy. Nic si nenamlouvat a nemalovat realitu na růžovo je podmínkou pro to, abychom s tím něco mohli dělat,” začal svůj proslov Rakušan.

„Můžeme si za to sami. Naše problémy mnoha lidem určitě udělaly radost, určitě jich naše konkurence velmi umně využívá, ale nebuďme ublížení. Nedělejme ze sebe oběť, není to poctivé a je to především nepravdivé,” sypal si popel na hlavu šéf hnutí.

„Zažili jsme skok. Ten jsme ale doprovodili tím, že to, co jiným trvá léta, tak my to stihli během pár měsíců. Jednu z chyb jsem udělal i já, a doufám, že dnešní sněm bude takovým koncem období, které by mohl někdo nazvat amatérským,” pronesl k delegátům Farský, který se bude ucházet o post řadového místopředsedy.