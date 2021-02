Rakouští školáci si chválí covidové testy z nosu. Česko vyčkává

V poslední době se horlivě diskutuje o tom, jak vrátit v Česku žáky do škol. Cestou je podle všeho pravidelné testování. Resort školství proto připravilo předběžný manuál, jak by mohlo od března probíhat testování na středních školách. Závěrečné ročníky by se totiž mohly do lavic vrátit jako první.

Jsem moc rád, že můžu chodit do školy rakouský školák Julian (12)

S otevíráním škol začalo tento týden Rakousko, kde k tomu pomáhají nové antigenní testy, které se provádí výtěrem z přední části nosu, nikoliv z nosohltanu, což je pro děti snadné a bezbolestné.

Jak ukazují první rakouské zkušenosti, testy si zvládají děti dělat samy. Odběrovou štětičku zasunou pouze zhruba dva centimetry do nosu, několikrát otočí a štětičku vsunou to prostoru karty, kterou následně zakape dospělý přesnou dávkou roztoku. Výsledek je znám do 15 minut. Podobně jako u těhotenského testu se objeví buď jedna čárka (negativní), nebo dvě (pozitivní). Jakýkoli jiný výsledek znamená chybně provedený test a musí se opakovat.

„Rozhodně lepší než karanténa doma”

„Test je velmi příjemný, nemusí se při něm zajíždět hluboko do nosu a jde to hodně rychle. Výsledek je rychlý a je to relativně bezpečné,” popsal své pocity z nového typu testování dvanáctiletý Julian z Rakouska.

„Jasně, není úplně příjemné si dělat testy, ale s tímto je to daleko příjemnější. Rozhodně je to lepší než karanténa doma. I tak ale musíme dodržovat rozestupy a mít roušky. Ale jsem moc rád, že můžu chodit do školy,” doplnil.

Sousední země nakoupila několik milionů „příjemnějších” antigenních testů od čínské společnosti Lepu Medical. Ta na zdravotnickém trhu působí již od roku 1999 a podle svých internetových stránek se specializuje na testovací pomůcky a různé lékařské vybavení. Testy jsou dostupné i na českém trhu - jeden vyjde na 148 Kč s DPH.

Podobné testy a za podobnou cenu prodává v Česku i americká firma Abbott. Jen s jiným mechanismem. Štětička, která se rovněž zasouvá do nosu dva centimetry, se následně vsune do zkumavky, do které se předtím nakape roztok. Následně se ze zkumavky roztok nakape na plastovou destičku. Výsledek je opět znám do 15 minut.

Testování novým typem antigenních testů Video: Novinky

Česko zatím zaostává

České ministerstvo zdravotnictví zatím v první fázi počítá s tím, že se studenti závěrečných ročníků škol při svém návratu budou testovat pomocí neinvazivních PCR testů (ze slin nebo kloktáním). I zde se počítá s tzv. samoodběrem. PCR testy mají zásadní nevýhodu, že výsledek je známý nejdřív za několik hodin, protože vzorek vyhodnocuje až laboratoř. PCR test je také podstatně dražší - jeden vychází kolem 1300 korun.

Těchto studentů je zhruba 90 tisíc, k tomu je třeba připočítat několik tisíc učitelů. Jedno takové testování metodou PCR by přišlo na zhruba 127 milionů korun, přičemž frekvence těchto testování by měla být jednou za týden až dva.

Při použití antigenních testů by ale jedno kolo testování přišlo na necelých 14 milionů korun.