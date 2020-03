Prymula: O chybovosti rychlotestů jsme věděli. Měníme nařízení

„Ten test je orientační, nikdo neříkal, že je to diagnostický test, proto se v případě pozitivity dělá PCR test. 80procentní chybovost ale není pravda, ale to, že je tam minimálně 20 až 30 procent chybovost, to se vědělo, takhle to fungovalo i v Číně. Jiné rychlé testy, ale nejsou,” řekl Novinkám náměstek zdravotnictví Roman Prymula.

Reagoval tak na slova hygieniků z Moravskoslezského krajě o tom, že chybovost rychlotestů je až 80 procent.

Kritika se v této souvislosti snáší i na ministerstvo vnitra, které dovoz rychlostestů z Číny zařídilo.

Podle ministra Jana Hamáčka se jich přivezlo 300 tisíc a do zdravotnických zařízení jich zatím bylo rozvezeno 150 tisíc. Jeden test vychází podle vnitra na 180 korun. Celkově tak Česko za 300 tisíc rychlotestů zaplatilo 54 milionů korun.

Hamáček: Vypadáme jako pitomci

„Ty testy fungují, ale musí se umět používat. Od začátku jsem říkal, že zdravotnictví nemá kupovat ochranné pomůcky, to máme dělat třeba my. Oni mají říct tu metodiku, jak se s nimi má pracovat. Pokud je někdo nasazuje do prvotní indikace, tak je hází z okna, a ještě vypadáme jako pitomci, že jsme přivezli něco, co nefunguje,” reagoval ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Prymula se brání s tím, že metodika pro hygieniky ale vznikla, nicméně ještě se na základě vývoje bude měnit.

„Metodika je dávno vydána. Testy v určité fázi vykážou pozitivitu, reagují ale až od nějakého pátého dne. Testy tak reagují později, než bylo inzerováno. Úvodní doporučení jsme dávali a tam to bylo nastaveno na třetí den, to znamená, že podle této zprávy to posuneme a ještě to změníme,” řekl Novinkám Prymula.

Algoritmus testování rychlotesty na COVID-19 na odběrových místech Foto: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Prymula: Testy nejsou průkazné

Lidé by tak podle něj měli na testy chodit, až když mají klinické příznaky, tedy nejdříve po pěti až šesti dnech. „Pokud tam nebude žádné závažné zhoršování stavu, třeba bude stále stabilní teplota, tak opravdu má člověk přijít až po pěti až šesti dnech,” dodal Prymula. Stoprocentně průkazné jsou navíc až po devíti dnech.

Rychlotesty na rozdíl o klasického PCR testu nezjišťují přítomnost viru, ale pouze přítomnost protilátek. „Test opravdu není zcela průkazný. Pokud je test negativní, znamená to, že člověk nemá protilátky. Pokud nemá protilátky, tak to znamená, že je buď zdravý, nebo že u něj ještě nebyl virus prokázán,” pokračuje Prymula.