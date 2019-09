Průzkumy hýbou politikou, přitom se volá jen stovkám lidí

Výsledky KSČM se někdy divoce liší. Propad KSČM pod pětiprocentní hranici podle analytika Pavla Ranochy z Kantaru odpovídá trendu postupného odlivu voličské přízně – v červnu podle Kantaru by komunisté získali 5,5 procenta, v dubnu by měli šest procent stejně jako v březnu a únoru.

Způsob sběru dat volí každá agentura jinak. CVVM i STEM osobním dotazováním, Median oslovuje online dotazníkem ty, které se mu nepodaří zastihnout tváří v tvář. Kantar se dotazuje telefonicky, a to náhodným výběrem. Ze vzorku 1200 lidí starších 18 let vyřazuje ty, kteří k volbám jít nechtějí, nebo si nejsou jistí, koho by volili.

Podle analytika Ranochy čísla volebního modelu pravidelně vycházejí ze vzorku osmi až devíti stovek dotazovaných. Při srpnovém průzkumu to bylo 847 lidí, zatímco Median v srp­nu oslovil 1081 respondentů starší 18 let. V průzkumu pak zohlednil jen ty, kteří nevyloučili účast ve volbách, tedy 685 dotázaných.

CVVM zveřejnil svůj zatím poslední volební model v červnu 2019. Oslovil celkem 1024 respondentů nad 15 let, z nichž 1003 mělo volební právo. Do průzkumu ale vstoupilo jen 699 z nich, kteří byli rozhodnuti jít k volbám.

Způsob dotazování i zpracovávání dat zůstávají stejné po celý rok a prázdniny tak výsledky nezkreslují, řekl Právu Ranocha z Kantaru. „Pozorně si kontrolujeme všechny základní sociodemografické rysy ve vzorku a následně to korigujeme, aby si to sedlo s obecnou populací. Z metodického hlediska by léto nemělo hrát roli, jde o to, co se fakticky děje na politické scéně,“ podotkl.