Prodat Budvar chtěli politici už dřív, hlavně ODS

Její nástupce Zbyněk Stanjura (ODS) před rokem v médiích nevylučoval, že v případě volebního úspěchu by se ODS mohla pokusit alespoň o částečnou privatizaci České pošty a Českých drah. Po nástupu do křesla ministra financí však Právu letos v únoru řekl, že to není jeho prioritou.