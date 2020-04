Přijímací zkoušky na vysoké školy budou 15 dní po jejich znovuotevření

Termíny přijímacích zkoušek si každá škola určuje sama. Doposud ale platilo, že vysoké školy musí termíny oznámit alespoň s čtyřměsíčním předstihem. Nyní by se tak uchazeči mohli o nich dozvědět pouze 15 dní předem.

Vysoké školy by také měly mít možnost organizovat přijímací zkoušky i na dálku. Většina vysokých škol již původní termíny přijímacích zkoušek posunula. Odložené byly také celostátní zkoušky Scio.

Maturity nebudou, pokud se školy do června neotevřou, schválili poslanci

Návrh počítá také s tím, že přijatí uchazeči budou smět dodat maturitní vysvědčení dodatečně. Kvůli uzavření škol totiž letos stále nejsou stanovené termíny maturitních zkoušek. Ty by se měly konat nejdříve 21 po znovuotevření škol. Pokud by se tak ale nestalo do konce června, nebudou se maturity konat vůbec.