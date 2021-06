Při zateplování školky v Ústí zazdila firma hnízdící rorýse

Stavební firma všechny otvory okamžitě odhalila, aby umožnila ptákům návrat na hnízdo. „Objekt patří magistrátu a zaměstnanci školky o hnízdění rorýsů zřejmě museli vědět, pravděpodobně tam nehnízdili poprvé, mohli na to upozornit,“ uvedl Ovečka. „Je to velmi závažný problém, je to porušení dvou zákonů, zákona o ochraně přírody a krajiny, protože rorýs je zvláště chráněný druh v kategorii ohrožený, tudíž bylo potřeba mít výjimky pro zásah do jeho hnízdiště, a je to i porušení zákona o týrání zvířat, zvířata trpěla,“ uvedl Beran.

Hnízdění ptáků na budovách se podle Berana řeší v České republice přes 20 let. „Jsou na to manuály, úředníci by měli rutinně před zásahem na podobné stavbě nechat provést průzkum odborně způsobilou osobou, a pokud by se ukázalo, že může docházet k hnízdění, tak by se měla vyřídit výjimka a úřad ochrany přírody by měl stanovit podmínky, za jakých bude stavba probíhat. K ničemu takovému tady nedošlo,“ zdůraznil Beran.