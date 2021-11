Prezident jmenoval Fialu premiérem. Z vitríny z plexiskla

I po jmenování Fialy premiérem ale povládne kabinet v demisi Andreje Babiše (ANO), a to až do jmenování nové vlády.

Pověření se vztahuje k vládě jako celku a končí jmenováním a slibem nové vlády do rukou prezidenta, byť by třeba poté nezískala důvěru Sněmovny. To je příklad současného kabinetu Babiše, který podal demisi 11. listopadu poté, co byla ustavena nová Sněmovna.