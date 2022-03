PŘEHLEDNĚ: Důvody, proč chce vláda nouzový stav do konce května

„Pokud by nedošlo k prodloužení nouzového stavu, přestaly by fakticky fungovat procesy spojené se zajištěním nouzového ubytování pro uprchlíky prováděné přes Krajská asistenční centra pomoci Ukrajině (KACPU),“ stojí v usnesení k žádosti o prodloužení nouzového stavu, které vláda předložila Sněmovně.

V případě, že by nedošlo k prodloužení stavu nouze, celý proces poskytování materiální pomoci by se podle předkladatelů zpomalil.

To by po ukončení stavu nouze bylo podle předkladatelů obtížnější. „Vzrostl by počet osob ubytovaných v podmínkách nevyhovujících dlouhodobému ubytování, a nelze proto vyloučit, že by mohlo v dotčených lokalitách docházet i k nárůstu kriminality,“ stojí v materiálu.