Pražský Marriott odmítl v Číně utlačované Ujgury, mateřský řetězec se od něj distancuje

Konference politických aktivistů a lídrů v Číně utlačované menšiny Ujgurů se v Praze od 12. do 14. listopadu i přes odřeknutí Marriottu konala. Částečně i v rezidenci pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), který jí poskytl záštitu, převážně pak v hotelu Grandior. Sjezdu, na němž si Světový ujgurský kongres zvolil nové vedení, se k nevoli Číny zúčastnily stovky delegátů z asi 25 zemí.

Když zástupce organizátorů konference pořádání v Marriottu domlouval, neřekl přesně, o co se jedná. A vedení hotelu se proto patrně zaleklo politické citlivosti celé akce. Krátce po osobním jednání zaslalo organizátorům konference e-mail v následujícím znění:

To pražský primátor Zdeněk Hřib se toho naopak nebál. „Slyšel jsem, že se Číně tahle konference nelíbí. No mně se zas nelíbí, že je v roce 2021 země, která má koncentrační tábory,“ prohlásil. Narážel tím na čínské převýchovné tábory pro Ujgury.

Světový ujgurský kongres záležitost ČTK potvrdil. Jednáním hotelu byl pobouřen, nicméně do médií chtěl věc sdělit až po skončení všech akcí.

Když se americký zpravodajský web Axios obrátil na vedení nadnárodního řetězce v centrále ve Spojených státech, dostalo se mu odpovědi, že „pořádání konference by neporušilo žádnou politickou neutralitu. Odkaz na korporátní vedení (ve skutečnosti) odkazoval na vedení hotelu. Pracujeme s tamním vedením tak, aby se mu dostalo dodatečného školení a vzdělání v našich standardech inkluze,“ uvedla mluvčí řetězce.

Ať už rozhodnutí odmítnout Ujgury přišlo shora, nebo padlo v Praze, není to poprvé, co se Marriott snaží neurazit Čínu, která je jeho největším trhem. V roce 2018 se síť omluvila za to, že v rezervačním formuláři vedla Tibet, Tchaj-wan, Hongkong a Macao jako suverénní státy místo čínských regionů.