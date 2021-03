Praktici mohou očkovat, ale nemají čím. Dostali jsme dvacet dávek, popisuje lékařka

Více než 4000 ordinací se v pondělí registrovalo do centrálního systému očkování proti koronaviru. Někteří pacienti si tak mohou vybrat, zda se nechat očkovat v některém z očkovacích center, nebo zda dostanou vakcínu u svého praktického lékaře. Pro čtyřiaosmdesátiletou Milenu Kočovou byla volba jasná.

„Měla jsem strach, že bych musela jít do nemocnice, protože jsem se bála chodit mezi lidi. Nemám ani auto a špatně se mi chodí. Jsem moc ráda, že mi sestřička zavolala a mohla jsem přijít do ordinace,“ popisuje Kočová, která bez váhání využila možnost očkování u své praktické lékařky v Praze.

Zájem o očkování je podle její praktické lékařky Nely Šrámkové veliký. „Už v tuto chvíli mám na seznamu 150 lidí ve věku nad 70 let a pacienti se hlásí dál, takže my bychom očkovat mohli. Problém je spíš ten, že nemáme vakcíny,“ vysvětluje lékařka.

V první dodávce dostala lékařka do své ordinace pouze dvě lahvičky vakcíny Astra Zeneca. Ty vystačí na dávky pro dvacet pacientů. „Tento týden jsme začali očkovat a asi tento týden i končíme, protože víc vakcín už nemáme. V pátek budeme očkovat zbylých deset dávek,“ popisuje lékařka.

Vakcíny se mají využít co nejdřív, ne šetřit na druhou dávku, řekl Blatný

Vakcíny se mají využít co nejdřív, ne šetřit na druhou dávku, řekl Blatný Domácí

„My doufáme, že to bude během března, ale ty informace zatím nemáme. Chtěli jsme očkovat už v průběhu února anebo i ledna, ale stále bohužel nemáme čím,“ vysvětluje situaci lékařka.

Na chybějící vakcíny a injekční stříkačky upozorňuje také Sdružení praktických lékařů (SPL). Jeho předseda Petr Šonka předpokládá, že některé ordinace se k praktikům dostanou až koncem března a zapojení praktických lékařů do očkovací strategie tak bude zatím spíše symbolické.

Ačkoliv je rezervační systém od pondělí otevřen také lidem nad 70 let, prvních dvacet dávek v této ordinaci putovalo prioritně za pacienty staršími, kteří stále neobdrželi ani první dávku. Někteří starší pacienti jsou navíc imobilní, lékařka tak za nimi jezdí přímo domů.

Ta se kvůli strachu z nákazy neviděla se svou dcerou čtyři měsíce. „Pro mě to (očkování) znamená určitou bezpečnost. Mám dvě pravnučky a to je málo platné, ty člověk občas musí vidět,“ říká Holá. Samotná vakcinace byla podle ní bezproblémová. „Já jsem nic necítila, bylo to bezvadný,“ dodává pacientka.