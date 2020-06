Petice chce z Koněvovy udělat ulici Marie Terezie

„Myšlenka na přejmenování Koněvky je stará přinejmenším třicet let. Nejčastěji padají návrhy na Hartigovu či navrácení původního názvu Poděbradova,“ napsal starosta.

Petice žádá odstranit z názvu ulice jméno sovětského maršála Koněva, a to na protest proti „vměšování Ruska do vnitřních záležitostí ČR“. Protože Koněvovou ulicí vedla kdysi císařská silnice do Vídně, nabízí se podle petice jméno Marie Terezie.