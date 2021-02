Pecková: Spočítali jsme si vakcíny a doporučení vlády neposlechli

Premiér Andrej Babiš prohlásil, že očkování v zemi povede on, ale vinu s nezvládnutou organizací svaluje na kraje, potažmo očkovací centra. Cítíte za to odpovědnost?

Hlavní odpovědnosti je pana premiéra Andreje Babiše, který se pasoval do role toho, kdo je odpovědný za očkování v zemi a nejednou ji v médiích přijal. On řídí tým a jeho partnerem je ministerstvo zdravotnictví. I když zrovna z pana ministra Blatného mám pocit, že to chce dělat odborně a fundovaně, a že byl nejradši, aby do toho politika vůbec nezasahovala, ale zasahuje.

Jak?

Mohu posoudit to, s čím mám zkušenost. Když s premiérem komunikujeme jako zástupci krajů na videokonferencích, vznese občas do témat zmatky, které si tam poté musíme vysvětlovat.

Ty zmatky vnášejí mezi nás mezikrajské rozpory a různá nedorozumění, snad až vyvolávají pocit, že jde o nějakou soutěž s tím, jaký kraj očkuje nejvíce. Žádala jsem i na společné videokonferenci, aby žádné soutěžení nebylo vyvoláváno třeba špatnou interpretací statistik.

Nevnášíte ale tu soutěživost i vy jako hejtmani?

Nemám ten pocit. Problém je v nejasných pravidlech. Nejprve se něco povolí, aby se to následně zakázalo. Mezitím jsme však bombardováni zprávami od starostů, kteří chtěli udělat to samé, a tak neděláme nic jiného než vysvětlujeme, že to nelze.

Na to, že má krajský koordinátor svázané ruce si stěžuje i pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Jak si vysvětlujete, že si vláda nechává pravomoci i přesto, že kraje projevují zájem se na organizaci podílet?

Chápu, že má vláda nějakou strategii. Problém je, že by se neměla měnit ani vytvářet za provozu. Nechápu, proč některé postupy jednoduše neopíšeme. Od Německa nebo jiných států, kde to funguje. Ať si přeložíme jejich dokumenty a napasujeme na české poměry. Jenže náš stát má potřebu neustále vytvářet něco extra svého, pak to dlouho trvá, a vždycky se tím přijde s křížkem po funuse.

Vy jste mysleli na mimořádné situace? Máte dostatečné rezervy pro ty, kteří mají být nyní přeočkováni druhou dávkou?

Ano, máme. Někdy po Vánocích nás totiž informovali o tom, kolik vakcín dostaneme, a zatímco v lednu to mělo být 49 tisíc, v únoru už pouze 42 tisíc, a zároveň jsme měli už z prosince naočkované zdravotníky. Takže jsme věděli, že budeme muset tuto skupinu přeočkovávat a dělali jsme si rezervy.

Na začátku ledna jsme sice dostali „vyčiněno“, že si je dělat nemáme, a naopak máme očkovat a očkovat, ale myslím, že si všechny kraje nějaké vakcíny “pro jistotu” nechaly.

Takže jste neposlouchala doporučení premiéra, potažmo vlády?

To uznávám, ale šla jsem cestou čísel. Bylo to o matematice pro základní školu. Věděli jsme, že je únorová dodávka nižší. Nevím, jestli si to pan premiér počítal, každopádně se následně dávky krátily ještě více. (Společnost Pfizer 18. ledna oznámila, že do poloviny února zmenší dodávky vakcín, aby mohla pracovat na zvýšení výrobní kapacity, pozn. red.).

Kolik máte tedy naočkováno seniorů starší 80 let? A kdy budete mít hotovo?

Strašně málo. Podle statistického úřadu máme seniorů 80+ přibližně 50 tisíc a máme k 4. únoru naočkováno 2 500. Tento týden se sice znova spouštěly termíny v některých nemocnicích, ale opět málo. Nemáme čím očkovat. Kdyby se nechalo očkovat třeba 70 procent, tak odhaduji, že danou skupinu budeme mít naočkovanou v půlce dubna.

Index protiepidemického systému PES se nachází ve čtvrtém stupni, ale vláda se řídí pátým s argumentem, že jsou nemocnice zatížené. Jaká je aktuální situace u vás? Jsou aktuálně platná opatření podle vás na místě?

Upřímně se vůbec už necítím být fundovaná komentovat „PSA“ a všechna další opatření. Je to zmatek nad zmatek. Máme něco, abychom to následně porušovali a dělali výjimky z výjimek. To, co vnímám, je reálný stav v nemocnicích, a ten je špatný. V těchto dnech je sice stagnace, ale je na stropu toho, co jsme schopni zvládnout. Takže za mě bohužel opatření rozvolňovat nemůžeme. Navíc se zvyšuje podíl osob 65+, které jsou na lůžkách.

Když to shrneme, země je několik měsíců v lockdownu, nemocnice jsou na hraně kapacit, je nedostatek vakcín a očekávají se i další mutace. Nebude boj s koronavirem v ČR trvat ještě roky? Nejsme v novém normálu?

Nechci si připustit, že by to byl nový normál, ani že by tato situace trvala dva tři roky. Ne, nesmíme rezignovat. Pevně věřím, že to v průběhu tohoto roku zvládneme, a i to mi už přijde příliš. Moje ambice byla do léta.

Stále trváte na tom, že jsou světlo na konci tunelu vakcíny?

Ano. Myslím si, že musí český stát a tahle vláda udělat maximum pro to, abychom měli vakcín co nejvíce a stihli lidi naočkovat co nejrychleji. V létě by mělo být vakcín dost. Snad.

Cítíte, že se atmosféra ve společnost proměnila z jarního strachu do frustrace?

Samozřejmě.

A co tedy může udělat i váš úřad, aby se občané cítili v těžké situaci lépe?

Jednoduše a stručně komunikovat. A snažíme se o to. Děláme jednoduché letáky, které vždy posíláme všem starostům obcí prostřednictvím e-mailu, aby mohli informovat své občany tiskem, webem či pomocí sociálních sítích, a nemuseli se hrabat v desítkách až stovkách nařízení, kterými jsou zahlceni.

Ještě před nástupem do úřadu jste mluvila o tom, že očekáváte nějaké kostlivce ve skříni po vaší předchůdkyni Jaroslavě Pokorné Jermanové (ANO). Co jste našla?

Musíme se vyrovnat s nějakými pozůstatky minulosti, na které lidé čekají, a to je třeba zveřejnění platů některých VIP úředníků, nebo otázka smluv na „slavnou“ analýzu hudebních festivalů. Kontaktovala jsem v této záležitosti i Národní centrálu pro boj s organizovaným zločinem, jestli můžu informace zveřejnit. Do konce vyšetřování to ale nelze. To je pro mě ale A, a sice minulost, pak je tu B, a to, jak to budeme my dělat jinak. Takže všechny takové smlouvy už jsou zveřejněny na webových stránkách.

Vy to sama zmiňuje, středočeský úřad provázelo za minulého vedení mnoho kauz. Cítila jste možná, že je na vás tlak s tím, že je potřeba napravit jeho pověst?

Strašný! Ale nejde jen o to zlepšit pověst úřadu, ale i očistit post hejtmanky. Neustále musím bojovat s tím, abych lidem dokazovala, že jsem normální a nemám potřebu jezdit pěti auty najednou, zneužívat benefity své funkce a obhajovat, že nejsem přednostně naočkovaná. Stalo se normou něco, co pro mě normou vůbec není.

A to?

Asi by se to dalo popsat tím slovem „papalášství“, nevím, jak to jinak vystihnout.

Jak nyní probíhá vzájemná spolupráce během jednání zastupitelstva?

Myslím, že máme korektní vztahy a postupně se narovnají i v tom slova smyslu, že měla opozice někdy pocit, že musí být za každou cenu proti, i když jde o formální a samozřejmou věc. Začíná se to měnit. A jsem za to ráda.

Podle nového modelu agentury Median, kde jsou poprvé koalice do říjnových voleb počítány společně, se na ANO dotahuje koalice Pirátů a STAN, jehož jste součástí. Vás by nelákala by vás Poslanecká sněmovna? Máte ambice na vstup do nejvyšší politiky?