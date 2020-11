Otevřely psí a kočičí salony, zájem je od prvního dne veliký

„Konečně někdo pochopil, že psí salony mohou být otevřeny, že to riziko nákazy je tady opravdu minimální, protože páníček nám přijde, předá pejska, odejde, jsme tady sami, pejska ostříháme, zase vrátíme. Nikdo se tedy nezdržuje, nikdo tady nesedí,“ vysvětluje majitelka pražského psího salonu Darling Martina Pučelíková.

Důkladná bezpečnostní opatření v salonech potvrzují i další majitelé. „Klienti do salonu vůbec nevstupují, předají pejska, ten se hned umyje a jeho obojek a vodítko se vydezinfikuje. S klientem se setkáme jen v rozmezí pár vteřin v rouškách při předání pejska,“ popisuje opatření majitelka salonu Blanda Jana Ekrová z Hradce Králové s tím, že majitelům vždy oznamuje přesný čas, kdy je jejich pejsek připraven k vyzvednutí.

Zda budou tato rozvolnění trvalá, v současné době není jasné. Majitelé salonů ale věří, že díky bezpečnostním opatřením není k jejich uzavření důvod, naopak se obávají, co by další zákaz provozu pro podniky znamenal.

„Po finanční stránce jsme opravdu rádi, že je konečně otevřeno. Je to veliká úleva, protože každý den, kdy nefungujeme, je pro nás hodně znát. Měsíc jsme se jen dívali, jak z účtu mizí peníze a žádné nepřibývají. Ani po psychické stránce to není úplně perfektní, když nemáte jistotu, jak to bude dál,“ říká majitelka Pučelíková.