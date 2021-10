Otec a matka končí. U stejnopohlavních párů je nahradí „rodič”

Ministerstvo vnitra poslalo do připomínkového řízení novelu vyhlášky zákona o matrikách, která právě takovou změnu přináší. Protože jde o vyhlášku, nemusí novelu schvalovat parlament, pouze ji podepisuje ministr vnitra.

Jde o doplnění ke změně zákona o matrikách, která vstoupí v platnost od ledna a kde budou moci ženy požádat o zapsání svého jména v nepřechýlené podobě.

Novela navazuje také na rozsudek brněnského krajského soudu v případě dvou rodičů stejného pohlaví, kteří žádali, aby v rodném listu své dcery byli uvedeni jako otec a otec, což nebylo technicky možné.

Soud jim ale dal za pravdu a navrhl pro tyto účely zřídit nový vzor matričního tiskopisu rodného listu, který bude obsahovat dvě identické rubriky „rodič“.

Současné rodné listy, stejně jako další matriční formuláře, nijak neodlišují stejnopohlavní rodiče od ostatních. Podle důvodové zprávy k novele přináší tato situace v praxi dotčeným osobám problémy.

„Aktuálně jsou v návaznosti na novou metodiku oba rodiče zapisováni do rubrik odpovídajících jejich pohlaví, tedy dva muži do kolonky otec a dvě ženy do kolonky matka,“ stojí v důvodové zprávě.

Toto provizorní řešení přináší technické problémy.

„Rubriky rodného listu i Listu knihy narození nejsou na takový zápis uzpůsobené. Zápisy jsou z důvodu nutnosti zmenšovat písmo v některých případech až na hraně čitelnosti,“ argumentuje ministerstvo.

Noví ministři to ještě vyhodnotí

Nová vyhláška může také řešit problém českých dětí stejnopohlavních rodičů narozených v cizině a také u dětí, u kterých jeden z rodičů prošel procesem změny pohlaví.

„Dosud jsou tyto případy řešeny tak, že na žádost dotčených osob je vydán nový rodný list s původními údaji rodičů, kde je ovšem v poznámce matričního dokladu uvedeno, že např. otec dítěte změnil k určitému datu pohlaví, a dále je uvedena jeho stávající identita,“ upozorňuje ministerstvo.

Změna pohlaví je prý citlivý údaj, na jehož zveřejnění nemusí mít rodiče zájem.

„Z mého pohledu je varianta rodného listu, která reflektuje, že jsou stejnopohlavní rodiče, zapotřebí. Takové rodiče máme,“ řekla Právu právnička Adéla Horáková z organizace Jsme fér, která bojuje za legislativní rovnoprávnost LGBT menšiny.

Názory politiků na tuto problematiku se různí, a to i v budoucí vládní koalici Spolu a PirStan.

„Je to zjevná oprava formuláře, který nebyl vhodně formulován. Je dobře, že stát nezapomíná opravovat věci, které neodpovídají skutečnostem,“ řekl Právu pirátský poslanec Ondřej Profant, kterému končí mandát.

Naopak konzervativněji založeným zákonodárcům se iniciativa vnitra nezdá.

„Já osobně to pokládám za tragický omyl. Máme kategorie otec a matka a naskakovat na tento newspeak je chyba. Předpokládám, že to už bude řešit naše vláda, takže po ustavení na to budeme muset kouknout,“ napsal Právu poslanec za ODS a kandidát na ministra spravedlnosti Marek Benda.

Děti homosexuálů

„Pokud by to měly být pouze zvláštní formuláře na vyžádání od stejnopohlavních rodičů, nejsem proti. Kdyby se to ale mělo měnit obecně na všechny formuláře, to by znamenalo, že naprosté promile lidí chce diktovat drtivé většině,“ řekl Právu Patrik Nacher, poslanec za ANO, které se chystá do opozice.

Ačkoliv stejnopohlavní páry v ČR nemohou adoptovat děti, existují u nás podle odborníků tisíce dětí vychovávané dvěma otci či matkami.

Homosexuálové například mají možnost osvojit si dítě svého partnera z předchozího vztahu. Žena z lesbického páru může otěhotnět s kamarádem či s anonymním dárcem spermatu.

Některé páry také využívají tzv. surogátního mateřství, kdy dítě odnosí a porodí jiná žena a pak se jej vzdá. Tento institut české právo nijak neupravuje.